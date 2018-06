Les Belges du bout du Monde - Argentine - 17/06/2018

Au lendemain du match qui opposera l’Argentine et l’Islande, nous nous rendrons, ce dimanche, au pays de Messi et de Maradona chez deux Liégeois installés à San Carlos dans la Vallée Calchaquie, sur les contreforts de la cordillère des Andes. Anne et Alain Giet y sont à la fois fermiers, hôteliers et brasseurs. Dans leur ferme de 110 HA, ils cultivent la luzerne, le piment doux et la cumin tout en élevant des vaches laitières et des chevaux. Leur hôtel est une petite structure style B&B, avec huit chambres. Quant à la brasserie, elle est de type artisanale avec 9 variétés de bières de 6° à 11°. Leur capacité actuelle de production est de 14.000 Litres. Ils font travailler douze personnes sur leur exploitation Pour dialoguer avec eux, nous accueillerons deux jeunes femmes qui ont fait le chemin inverse : -Aldana Satta, originiaire de Quilmes, la ville de la bière Argentine. Après une formation en tourisme, elle a créé, en Belgique, sa petite entreprise PEPE EMPANADAS. Avec son food-truck , elle va de festival en festival, de Couleur Café à Esperanzah, en passant par le Football Village de l’ Avenue Louise ! Elle y sert Choripans, Chimichurri et…Dulce de Leche -Pauline Foschia, étudiante Belgo-Italo-Argentine en psychologie, revient de Buenos Aires où elle a réalisé son stage en s’intéressant particulièrement au rassemblement des femmes. Dans la continuité des mamans qui, dans les années 80, se réunissaient, tous les jeudis, sur la Place de Mai pour manifester contre la disparition de leurs proches… Nous ferons également la connaissance de Sébastien Assoignons, photographe belge installé dans la capitale. Une séquence de Jody Bau.

Émission Les Belges du Bout du Monde