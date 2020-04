Le Mug - Invité 2 : Épisode 8 : La tendresse d’un homme, qu’est-ce que c’est ? sur Auvio

Durant ce confinement Laurent a rencontré par hasard au coin d’un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges… Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l’Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l’existence qui nous entoure qu’on aura aussi la chance de partager ! Ce mardi on découvre avec eux léÉpisode 8 de leurs aventures : la tendresse d’un homme, qu’est-ce que c’est ?