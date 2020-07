Fait du jour - MAP : Le tram de la côte: Vélodrome Joyeux sur Auvio

Comme tous les jours de la semaine à cette heure-ci, nous vous proposons de nouveaux carnets de vacances ... Mehdi Khelfat et Alain Demarret sont toujours dans le tram de la côte et ils nous emmènent ce matin à Blankenberge. Nous trouvons le Vélodrome Joyeux, attraction unique en Europe, des vélos « dingues » nous attendent pour un tour d'une piste en bois. Entre la bicyclette et ces engins étranges, il n'y a de commun que le nombre de roues et l'existence d'un guidon. Fous rires garantis.