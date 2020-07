Fait du jour - MAP : Pêche à cheval à Oostduinkerke sur Auvio

Jusqu’à la fin juillet, Mehdi Khelfat nous invite à prendre le tram de la côte Belge pour explorer les charmes de la mer du nord à l’occasion des 125 ans du tram. Aujourd’hui : « Pêche à cheval » / Oostduinkerke.

Nous prenons le tram de la côte en cette fin juillet, une manière d'explorer les charmes de la mer du nord et de partir à la rencontre des gens du coin et des francophones en vacances... Mehdi KHELFAT et Alain DEMARRET s’arrêtent aujourd’hui à Oosduinkerke. Initialement petit village de pêcheurs, Oostduinkerke a su préserver sa nature et ses traditions. Ainsi, nous apercevons sur