Fait du jour - MAP : La Panne en char à voile sur Auvio

LES ARCHIVES DE LA PREMIERE. Jusqu’à la fin juillet, Mehdi Khelfat nous invite à prendre le tram de la côte Belge pour explorer les charmes de la mer du nord à l’occasion des 125 ans du tram. Aujourd’hui, Mehdi KHELFAT et Alain Demaret tentent l’expérience du char à voile sur la longue plage de La Panne. De La Panne, il est possible de partir pour une course effrénée jusqu’à Dunkerque. Péripéties en bord de mer avec le club LAZEF.