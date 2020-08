Fait du jour - MAP : Vivre sur l'eau, un quotidien paisible ? sur Auvio

Ils sont plusieurs centaines à parcourir chaque jour les quelques 1500 kilomètres de voies d’eau qui sillonnent la Belgique. Les bateliers habitent et travaillent au rythme des cours d’eau. Ils naviguent lentement. A peine plus vite que nous marchons. Mais ce quotidien que l’on imagine paisible et reposant, l’est-il vraiment, l’est-il toujours ? Barbara Schaal nous fait embarquer à bord du Merrimack, le bateau de Denis Dagnelie et son épouse Carine Grégoire. C’est parti pour un voyage entre Ittre et Molenbeek. Presque quatre heures de voyage pour parcourir 30 kilomètres.