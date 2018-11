Les adolescents et la cyber-violence - Les Décodeurs - 18/11/2018

FOCUS 1 : La vie numérique de votre enfant, danger majeur ou espace de liberté ? Ce jeudi, la campagne « #ARRETE c’est de la violence » a été lancée : elle vise à sensibiliser les jeunes aux problématiques de violences sexuelles, et notamment sur le web. Mais comment encadrer la vie numérique de votre ado sans (trop) empiéter sur sa liberté ? Avoir son mot de passe, lire ses messages, est-ce une bonne idée pour lui éviter toute agression, tout comportement dangereux ? Comment appréhender des applis tout à fait hors de portée des parents, comme Tik Tok qui fait un tabac chez les 9-15 ans ? Parents et enfants sur le web, la fracture est-elle inévitable ? Nous en parlons avec Déborah Kupperberg, responsable de la campagne #ARRETE et collaboratrice au cabinet de la ministre à l’Egalité des Chances Isabelle Simonis, et Yves Collard, formateur chez Medianimation et professeur invité à l’IHECS en psychosociologie des usagers et des pratiques médiatiques. CHRONIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES Ils sont des rescapés des attentats terroristes de Paris, ont survécu au Bataclan, et tentent aujourd’hui de se reconstruire. Gilles Quoistiaux nous explique comment les jeux vidéo peuvent aider certains à surmonter leurs traumatismes, via une violence virtuelle et symbolique. CHRONIQUE TENDANCES PUB Focus sur LE phénomène publicitaire de la semaine : 48h après sa sortie, cette vidéo avait déjà accumulé plus de 4 millions de vues ! On y voit Elton John jouer sur un piano aujourd’hui, puis on remonte le fil de sa vie jusqu’à sa plus tendre enfance, où il reçoit un magnifique piano de luxe. Et là surprise ! C’est en fait une publicité pour John Lewis, une marque de luxe britannique. Frédéric Brébant s’interroge sur le biopic comme argument publicitaire. FOCUS 2 : Tout le monde peut-il devenir journaliste ? On s’intéresse à Pilot.media, une nouvelle plateforme qui propose des formations accélérées pour les freelances et sans-emplois dans le secteur du journalisme. Objectif : offrir à chacun la possibilité de créer son propre média. Si l’initiative est louable, des questions se posent : comment s’assurer que les « nouveaux médias » lancés seront fiables, dans un contexte particulièrement secoué par les fake news ? Faut-il considérer que chacun peut être un journaliste ou faut-il assurer un « label de qualité journalistique» ? Les difficultés à se lancer dans les médias traditionnels peuvent-elles expliquer cet élan pour lancer son propre média ? Nous en discutons avec Joris Vanden Doren, journaliste et co-fondateur de Pilot.media, et Olivier Standaert, professeur à l’UCL en critique des sources numériques et auteur d’une thèse sur les débuts des carrières dans le journalisme CHRONIQUE L’AUTRE WEB Lucie Rezsöhazy nous présente chaque dimanche la petite perle du web à lire, écouter ou visionner, et cette semaine elle nous parlera des deux nouveaux podcasts natifs de la RTBF : saladetout, un podcast documentaire décalé sur la bouffe « à la belge », et « Doulange », un podcast de fiction qui propose une enquête passionnante.

Émission Les Décodeurs