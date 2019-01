Les 90 ans de Tintin - Entrez sans frapper - 10/01/2019

C'est le 10 janvier 1929, soit 90 ans aujourd'hui, qu'est publié pour la première fois le tout premier album de Tintin : "Tintin au pays des Soviets".



On en parle avec Benoît Peeters, écrivain, scénariste, professeur à l'Université de Lancaster et spécialiste d'Hergé et de l'univers de Tintin. Il a publié trois ouvrages qui ont fait date : Le Monde d'Hergé (Casterman, 1983), Hergé, fils de Tintin (Flammarion, 2002) et Lire Tintin. Les Bijoux ravis (Les Impressions Nouvelles, 2007).

