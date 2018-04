Les 80 ans de Spirou - Episode 2 : Yvan Delporte et André Franquin - Entrez sans frapper -...

Les 80 ans de Spirou, un feuilleton signé Dominick Martinot-Lagarde. Spirou a 80 ans ! Né en avril 1938 dans la tête d'un imprimeur de Marcinelle, Jean DUPUIS, nous fêtons cette semaine son anniversaire... Mais, de qui parle-t-on, en fait ? Du groom au calot rouge ? Ou du journal ? Et bien, un peu des deux en fait, car il est quasi impossible de les dissocier ! On en parle avec la ""spiroulogue"" Christelle PISSAVY-YVERNAULT, qui signe avec son mari « La véritable histoire de Spirou » (Dupuis), dont le troisième volume, 1956-1968, est prévu pour 2019... Episode 2 : Deux noms, en 1955, marquent l'âge d'or du personnage de Spirou et aussi du Journal : Yvan Delporte, nouveau rédacteur en chef et André Franquin, qui remplace Jigé.

