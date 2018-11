Les 60 ans des Schtroumpfs - Épisode 5 - Entrez sans frapper - 02/11/2018

Feuilleton "Les 60 ans des Schtroumpfs". Depuis lundi, Christelle Pissavy- Yvernault, spiroulogue et schroumpfologue, Véronique Culliford, la fille de Peyo, et François Walthéry, qui a beaucoup travaillé avec Peyo, nous racontent l'histoire des Schtroumpfs et de leur papa dans une série réalisée par Dominick Martinot Lagarde. Aujourd'hui cinquième et dernier épisode : Décembre 92, Peyo disparait, épuisé. Et ce sont ses enfants, Véronique et Thierry qui prennent la relève... 60 ans après leur première apparition dans le journal Spirou, les schtroumpfs se portent bien, et même fort bien, merci pour eux...

Émission Entrez sans frapper