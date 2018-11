Les 60 ans des Schtroumpfs - Épisode 4 - Entrez sans frapper - 01/11/2018

Feuilleton "Les 60 ans des Schtroumpfs". Depuis lundi, Christelle Pissavy- Yvernault, spiroulogue et schroumpfologue, Véronique Culliford, la fille de Peyo, et François Walthéry, qui a beaucoup travaillé avec Peyo, nous racontent l'histoire des Schtroumpfs et de leur papa dans une série réalisée par Dominick Martinot Lagarde. Quatrième épisode : Avec le succès, l'argent suit, ce qui n'est pas pour déplaire à Peyo... Mais avait-il l'âme et les capacités d'un chef d'entreprise ? Et surtout la santé ?

Émission Entrez sans frapper