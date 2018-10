Les 60 ans des Schtroumpfs - Épisode 3 - Entrez sans frapper - 31/10/2018

Feuilleton "Les 60 ans des Schtroumpfs".



Tout au long de la semaine, Christelle Pissavy- Yvernault, spiroulogue et schroumpfologue, Véronique Culliford, la fille de Peyo, et François Walthéry, qui a beaucoup travaillé avec Peyo, nous racontent l'histoire des Schtroumpfs et de leur papa dans une série réalisée par Dominick Martinot Lagarde. Troisième épisode : L'homme Peyo au travail, méticuleux, exigeant et précis.... Nous allons aussi schtroumpfer du langage schroumpf. Enfin tenter...

Émission Entrez sans frapper