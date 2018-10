Les 60 ans des Schtroumpfs - Épisode 2 - Entrez sans frapper - 30/10/2018

Feuilleton « Les 60 ans des Schtroumpfs ».



Tout au long de la semaine, Christelle Pissavy- Yvernault, spiroulogue et schroumpfologue, Véronique Culliford, la fille de Peyo, et François Walthéry, qui a beaucoup travaillé avec Peyo, nous racontent l'histoire des Schtroumpfs et de leur papa dans un feuilleton réalisé par Dominick Martinot Lagarde. C'est dans sa série Johan, que Peyo amène le personnage de Pirlouit dès la 3ème aventure publiée dans le journal Spirou en 1954. Puis ce sont les Schtroumpfs qui font leur apparition le 23 octobre 1958... Un homme va contribuer à leur succès, Yvan Delporte, l'incontournable rédacteur en chef de Spirou...

Émission Entrez sans frapper