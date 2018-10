Feuilleton « Les 60 ans des Schtroumpfs ».



Tout au long de la semaine, Christelle Pissavy- Yvernault, spiroulogue et schroumpfologue, Véronique Culliford, la fille de Peyo, et François Walthéry, qui a beaucoup travaillé avec Peyo, nous racontent l'histoire des Schtroumpfs et de leur papa dans une série réalisée par Dominick Martinot Lagarde. Peyo est au centre de ce premier épisode...

Émission Entrez sans frapper