L'album « Abbey Road » des Beatles fête ses 50 ans ce 26 septembre.



On en parle avec Daniel Ichbiah, auteur de 2 biographies des Beatles : "Et Dieu créa les Beatles : Secrets d'une alchimie musicale" (2009) aux Éditions Scrineo et "The Beatles de A à Z" (2012).

Émission Entrez sans frapper