A l’occasion de La Semaine du Livre, Myriam Leroy et Pascal Claude, nous invitent à nous plonger dans les archives de leurs soirées vivantes et étonnantes consacrées à l’univers de la littérature. Dans cette épisode, nous revivons l’édition 2018 en compagnie de : Laurent Chalumeau, Laurent Demoulin, Gauz, Sébastien Ministru, Nathalie Quintane et Lydie Salvayre.