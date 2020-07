Les 40 ans du rap francophone : Episode 9 : Le rap, musique numéro 1 du XXIème siècle sur Auvio

2020. Le jeune rappeur Ninho est numéro 1 des ventes de disques, PNL est tête d’affiche dans les plus gros festivals français, Jul est le deuxième plus gros vendeur de l’histoire après un certain … Johnny Hallyday. Pas de doute, le rap est bien numéro 1 en France. Le rap réussit le pari de s’imposer dans un marché qui lui était hostile au départ, il convainc désormais tout le monde, les petits comme les grands. Dans une ère pourtant difficile pour l’industrie musicale, le rap fait exception, en explosant les compteurs, et en ayant réussi à s’approprier, plus vite que les autres sans doute, les mutations digitales qui touchent notre société. Aujourd’hui, non seulement le rap a gagné sa place de musique la plus populaire de France, mais l’avenir du rap est déjà bien engagé, car il se réinvente en permanence : de la trap arrivée il y a quelques années, le rap devient maintenant plus électro, et c’est quasi impossible aujourd’hui de passer une soirée sans danser dessus.