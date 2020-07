Feuilleton Bernard Lavilliers : Episode 7 : Le rap et la variété sur Auvio

Le rap n'a pas fini de conquérir la France, et au milieu des années 2000, impossible de l'ignorer. En passe de devenir la musique la plus populaire de France, le rap reste pourtant boudé par les médias, écarté des télévisions et des radios. Les ventes de disques de rap explosent, mais les médias généralistes et les sponsors restent sceptiques et résistent ! Mais pour combien de temps encore ? Avec l'instauration des quotas sur la chanson française et les radios commerciales qui jouent des playlists en boucle, le rap entre finalement dans une nouvelle ère et devient plus mainstream. Le rap se rapproche de la variété et inversement, et fait même son entrée dans la très guindée et classique cérémonie des Victoires de la Musique ... Enfin presque : au lieu de classifier les rappeurs dans des catégories généralistes, on crée pour le rap des catégories spécifiques, qui changeront d'appellations presque chaque année, ce qui accentue encore la scission entre la variété et le rap.