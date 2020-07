Feuilleton Bernard Lavilliers : Episode 6 : Le tournant des années 2000, du rap conscient aux émeutes et au gangsta rap sur Auvio

Au début des années 2000, parler du rap revenait à parler du rap conscient. Le propre du rap était de faire réfléchir, de dénoncer les injustices, et de transmettre un message. A cette époque, de nombreux rappeurs dénoncent, analysent, et encore aujourd’hui, on étudie les textes de rap du début du millénaire dans les programmes scolaires. Des plumes comme Oxmo Puccino, Mc Solaar ou encore Youssoupha acquièrent alors une reconnaissance qui va au-delà du rap game. Le gangsta rap lui, existe depuis toujours, notamment avec des groupes comme Tout Simplement Noir, Timide et sans Complexe, Ministère Amer, ou même Ideal J… Mais c’est surtout avec la nouvelle génération, peut-être plus virulente, que cette forme de rap va s’imposer massivement, jusqu’à devenir la forme la plus populaire en France.