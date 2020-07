Feuilleton Bernard Lavilliers : Episode 4 : la révolution industrielle du rap sur Auvio

Certains artistes ont réussi très tôt à tirer leur épingle du jeu, mais tout n’est pas simple : qui dit succès commercial, dit manque d’authenticité pour certains…. Un des premiers succès commerciaux du rap, c’est « Mais vous êtes fous », de Benny B. Et c’est aussi un des succès les plus contestés ! Loin d’être le premier rappeur belge, Benny B et son dj Daddy K contribuent pourtant à populariser et à vulgariser le rap. Le succès est tel qu’il dépasse les frontières de la Belgique pour s’inviter sur les plateaux de célèbres shows TV français, comme ... L’Ecole des fans !