Le rap, musique la plus écoutée au monde, a sa série d’été. De la Zulu Nation à Jul, du terrain vague de la chapelle à l’ère de la trap : 9 épisodes sur l’odyssée du mouvement hip-hop observée depuis la France, la Belgique, le Québec et la Suisse. Écrits et présentés par Éric Metzger et Quentin Margot, portés par la voix de Juliette Fievet. Une coproduction France Inter/Médias Francophones Publics/La Première.