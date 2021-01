Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, WALL-E, Cars, Rebelle, Vice-Versa, Soul... Le célèbre studio d'animation américain fête ses 35 ans le 3 février prochain.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.