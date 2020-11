Les 30 ans de la sortie de "Miller's Crossing" des frères Coen avec Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro et de "Pretty Woman" de Garry Marshall avec Richard Gere et Julia Roberts.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.