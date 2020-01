Spéciale pour les 30 ans de la mort de l'actrice américaine Ava Gardner le 25 janvier dernier, celle qui fut surnommée « la plus belle femme au monde » et qui fut révélée en 1946 dans le film « Les Tueurs » de Robert Siodmak.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.