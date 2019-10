Le Mug - Invité 2 : Festival international de musique sur Auvio

Pleins Feux sur les 30 ans de Ars Musica, un festival international de musique contemporaine avec un cinquantaine de concerts et d'événements avec un programme tantôt rétrospectif, tantôt inédit à découvrir dans les plus grandes salles bruxelloises comme Bozar, le Botanique, le Théâtre de la Balsamine, le Senghor … et pour la première fois au Cinéma Palace. Pour un festival de musique de création, trente ans est un anniversaire rare. Dans les domaines mouvants que sont la composition nouvelle et l’interprétation d’oeuvres en quête de nouveaux langages, rester érigé comme une tour de guet, se