Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les 25 ans de "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino (la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1994, ainsi que l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante) avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman et Bruce Willis. L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood, où s'entrecroisent les destins de deux petits tueurs, d'un dangereux gangster marié à une camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques, d'un caïd élégant et dévoué, d'un dealer bon mari et de deux tourtereaux à la gâchette facile... On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

Émission Entrez sans frapper