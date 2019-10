Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les 20 ans de "Fight Club" de David Fincher, un film sorti en 1999 et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, avec Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter.



Un jeune cadre qui en a marre d'être dynamique rencontre un anarchiste charismatique. Ensemble, ils créent le Fight Club, une société secrète d'hommes désabusés qui organisent des combats de boxe à mains nues dans des sous sols de bars. C'est la dernière chance pour les blasés de cette fin de siècle de se donner enfin des sensations... On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

