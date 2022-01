A la mort de son fils René, Auguste-Joseph Franchomme revend le violoncelle à un Belge : Ernest de Munck. Professeur à l’école de musique de Guildhall, c’est lui qui emmène donc l’instrument en Angleterre. Où il dormira de longues années dans une pièce annexe de chez Hill & Sons. Avant de rencontrer celui qui lui donnera son nom. Auguste-Joseph Franchomme : No. 11 In C# Minor – Adagio