Le voyage du Stradivarius Feuermann : Episode 5 : Le Feuermann 1942 – 2022 sur Auvio

Après la mort d’Emmanuel Feuermann, le violoncelle atterrit entre les mains du brésilien Aldo Parisot. Désormais, les Stradivarius se vendent à prix d’or et il est devenu impossible pour un musicien d’en acquérir un à titre privé. C’est donc la Nippon Music Foundation qui en fait l’acquisition. Et le propose enfin à Camille Thomas. Il aura fallu trois siècles pour que l’instrument arrive enfin entre les mains d’une femme, ce qui était, selon les Hills, le rêve caché de Stradivari. Gluck : Orfeo ed Euridice, Wq. 30 / Act II : Dance of the Blessed Spirits Pablo Casals : Song of the birds