Le voyage du Stradivarius Feuermann : Episode 1: La rencontre sur Auvio

La pandémie nous a tous éprouvés. La vie, quoiqu’on en dise, n’est plus la même. On rame tous un peu, conditionnés à reproduire les mêmes tâches et répondre aux mêmes injonctions : le travail, la maison, les factures à payer. Mais ça ne peut pas être que ça, la vie. L’idée, ici, est qu’il nous faut guetter l’irruption du beau dans la banalité de nos journées. Et ce beau, il surgit de la rencontre entre une jeune femme (Camille Thomas) et un morceau de bois (le Stradivarius Feuermann fabriqué en 1730). J.S. Bach: Suite No.1 in G Major BWV1007. :II. Allemande J.S. Bach: Suite No.2 in D Minor BWV1008. :I. Prélude Alfredo Piatti: 12 Capricci Op.25 Per Violoncello Solo : Maestoso