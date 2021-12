En ce mardi, Ayrton Touwaide et sa séquence « Vidéo-Club ». Spider-Man No Way Home cartonne au box-office et prouve une fois encore que les super-héros dominent l’industrie hollywoodienne. Depuis quelques années, les super-héroïnes ont pris leur revanche après des décennies de domination masculine. Celle qui a ouvert la voie, c’est Supergirl et sa seule aventure à ce jour au cinéma est disponible dans une nouvelle édition en DVD et Blu ray !