Le Tome 2 de la BD "Geisha, le jeu du shamisen" - Entrez sans frapper - 31/05/2018

Christian Durieux pour sa BD "Geisha, le jeu du shamisen - Tome 2" (Futuropolis).



L'expo "Geisha ou le jeu du shamisen" est à voir jusqu'au 24/06 au CBBD à Bruxelles.



À 18 ans, Setsuko Tsuda est devenue une geisha, son apprentissage terminé. Elle a surtout perfectionné son jeu du shamisen, cette guitare à trois cordes qui accompagne le chant des geisha et dont la mélopée peut s'avérer des plus envoûtantes quand on en joue divinement. Mais pour le moment c'est à la montagne qu'elle exerce son art. Elle accompagne Okaa-san, la geisha qui l'a formée, gravement malade et contagieuse, qui tente de se remettre de son mal. Loin de l'okiya, Setsuko fait le point sur sa jeune existence. Car elle traverse une mauvaise passe depuis quelque temps. Elle ne progresse plus au shamisen, les clients la trouvent distante et elle a moins d'engagement. Est-elle déjà lasse de son métier ? À l'auberge où elle réside, elle rencontre Shuji Ariyoshi, étudiant en littérature française à Tokyo, qui veut devenir écrivain, dont la fantaisie et la joie de vivre la fascine.

