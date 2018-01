"Le théâtre, c'est ton ami" d'Eric Russon : qu'est-ce que vous ne verrez pas au théâtre ? -...

« Le théâtre, c'est ton ami » avec Eric Russon : qu'est-ce que vous ne verrez pas au théâtre ? et ses recommandations : « Cercle Miroir Transformation » avec Nicolas Buysse, au Théâtre Le Public à Bruxelles du 9/1 au 10/02 et une pièce sur l'orthographe : « La convivialité » de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, avec une trentaine de dates jusqu'en avril (www.laconvivialite.com).

Émission Entrez sans frapper