Le Tête dans la Toile - Comment un sextoy connecté a pu être piraté - 04/01/2019

Un Autrichien est parvenu à prendre le contrôle de sextoy connecté à une application. Et ça pose toute une série de questions. Werner Schober est consultant en informatique et il s'est penché sur un modèle spécifique, produit en Allemagne. Il a démontré qu’il était possible pour un tiers de prendre le contrôle à distance du sextoy. L’application mobile permet de générer un lien, qui, envoyé par e-mail ou SMS, permet à un ou une complice de faire vibrer l'objet à distance. Le chercheur a découvert qu’il suffisait de modifier ce lien pour faire vibrer des sextoys inconnus au hasard.

Par ailleurs, la connexion Bluetooth n’étant pas suffisamment sécurisée, quiconque se trouvant à proximité d’un sextoy peut s’y connecter via son smartphone et l’activer.