Le Mug - Invité 2 : Avec l'auteur et comédien Baudoin Remy sur Auvio

L’auteur et comédien Baudoin Remy pour le spectacle « Sois Belge et tais-toi ». Pour la 22ème année consécutive, ce spectacle révèle le potentiel comique d’un pays souvent surréaliste. Le résultat est parfois absurde, souvent piquant mais toujours drôle et pertinent. Plus qu’une tradition, c’est un spectacle total et bourré de talents : imitations, sketchs, parodie, chansons… Sur scène, ils savent tout faire ou quasi avec énergie et générosité. Ils se moquent, ils font rire et réfléchir parfois (mais pas trop). Ils tapent sur tout le monde et ne ratent personne.