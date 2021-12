Shot des grenades

Seuls 14% des postes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont occupés par des femmes. Face au déséquilibre que représente le monde de la tech, le documentaire "Casser les codes" de la réalisatrice Safia KESSAS est partie à la rencontre de femmes qui font bouger les lignes. Il sera diffusé ce soir à 23h sur la Une et Les Grenades consacrent leur shot à ce sujet ce mois-ci. Un podcast signé Mathieu NEUPREZ et Camille WERNAERS