Le Grand Mug : Le Safer Internet Day 2020 avec un focus sur Cyber Help, l'application contre les harcèlements avec Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer Crime Unit et Coralie Pastor, coordinatrice du projet #danslatoile, conceptrice de la marque OUFtivi et responsable de communication autour de la RTBF de demain et du projet IMAGINE.