Le Royal Festival de Spa - La Montagne - 07/08/2019

Aujourd’hui s’ouvre à Spa la 60ème édition du Royal Festival, un festival dédié aux arts de la scène et du spectacle vivant. Et de la vie, il y en a beaucoup dans le spectacle que nous vous présentons aujourd’hui: La Montagne, une création de la compagnie Les Vrais Majors. Roxane Brunet est allée à la rencontre des protagonistes Linde Carrijn, Alexis Julémont, Quentin Lemenu et Manu Lepage à Florée, à l’issue d’une représentation de cet étrange objet théâtral. En effet, La Montagne se présente comme un travail inachevé, une représentation d’un travail en cours. Une mise en abîme qui nous par