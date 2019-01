Le réalisateur français Michel Gondry et son « Usine des Films amateurs » - Entrez sans frapper...

Le réalisateur français Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Science des rêves, ou Is the Man Who Is Tall Happy ?, etc.) était notre invité pour présenter son « Usine des Films amateurs » au Kanal-Centre Pompidou. Celle-ci permet à chacun de réaliser son propre film en seulement trois heures et en suivant un protocole simple dans un studio de cinéma reconstitué pour l'occasion. La Cinematek de Bruxelles organise aussi une rétrospective, qui a lieu jusqu'au 13 janvier.

