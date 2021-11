Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. D'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.