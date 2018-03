Le rap chinois censuré - Entrez sans frapper - 29/03/2018

La "Planète Pop" de Nicolas Willems.



La culture hip-hop s'impose comme un raz-de-marée à travers le monde... C'est aussi le cas en Chine... Mais, les autorités chinoises n'apprécient pas du tout le succès du rap...



Liens :

The Rap of China : https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=78UwW1ZqMic

GAI : https://www.youtube.com/watch?v=a9cxWPbvhZE&feature=youtu.be

PG ONE : https://www.youtube.com/watch?v=DQAUe4cq8b8&feature=youtu.be

