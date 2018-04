Le racisme autorisé sur Reddit ? - Les Décodeurs - Nouvelles Technologies - 15/04/2018

C’est ce qu’a déclaré son PDG, Steve Huffman, au site américain The Verge. Reddit, forum aux 330 millions d’utilisateurs actifs par mois, est le 4ème site le plus visité des Etats-Unis. Le PDG a précisé : « Je pense que la meilleure défense contre le racisme et les autres positions répugnantes, à la fois sur Reddit et plus globalement, n'est pas de contrôler ce que les gens peuvent et ne peuvent pas dire avec des règles mais de les désavouer dans une conversation libre ». Gilles Quoistiaux décortique le flou artistique qui existe autour des discours haineux, un sujet plus que jamais au centre des débats aux Etats-Unis.

Émission Les Décodeurs