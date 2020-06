Plastic Bertrand, interprète de l’intemporel « Ça plane pour moi » et légende vivante d’une Belgique surréaliste. Il finalisait en mars dernier son 10e album aux côtés du mélodiste Alec Mansion et du Telex Dan Lacksman, pionnier de l’électro européenne. Enregistré en français et en anglais, "L’Expérience Humaine" est pour son auteur une ode à l’humanité sur fond de synthés et d’ondes digitales.