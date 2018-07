Le point de vue - Kenza El Marsni - 24/07/2018

L’invité de Jour Première : Une réforme de la loi sur la majorité sexuelle a été approuvée vendredi dernier par le conseil des ministres. Globalement, un jeune de 16 ans peut donner son consentement à des relations sexuelles. Mais dans certains cas, un jeune de 14 ans pourra aussi donner son consentement éclairé. Toutefois, la différence d’âge entre le ou la jeune et son ou sa partenaire ne pourra pas excéder cinq ans. Qu’est-ce que ce changement induit et quelles conséquences peut-il avoir sur la sexualité des jeunes ? On en parle avec Kenza El Marsni, sexologue, titulaire d’un master en ps