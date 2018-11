Le point de vue - Invité - Le reggae est entré au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité...

: Popularisé grâce à Bob Marley, le reggae est entré ce jeudi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’Unesco. L’Unesco souligne l’importance de cette musique dans la prise de conscience internationale des « questions d’injustice, de résistance, d’amour et d’humanité ». On en parle avec DAVID MENNESSIER, responsable de collection à PointCulture, et DIDIER MELON, animateur sur La Première