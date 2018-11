Le point de vue - Invité - Voyage en Antarctique pour comprendre les changements climatiques -...

Ce 1er décembre, des chercheurs en glaciologie et en climatologie de l’ULB, l’UCLouvain et de l'Université du Colorado prendront la direction de l’Antarctique. Au programme : la deuxième campagne de terrain du projet Mass2Ant coordonné par l’UCLouvain, qui inclut aussi des partenaires de l’IRM et de l'Université de Technologie de Delft. La mission scientifique aura une durée d’un mois et demi et son objectif est de mieux comprendre les changements climatiques observés ces dernières décennies dans les hautes latitudes de l’hémisphère sud, et la pertinence à long terme de ces changements. JEAN