Africa Gordillo reçoit Bruno Valkeneers. Il est chargé de communication pour l’ASBL TRANSIT, Centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues. Ils parleront des nouvelles drogues qui apparaissent sur le marché et particulièrement, le protoxyde d’azote. Communément appelé « gaz hilarant », ce stupéfiant est de plus en plus populaire, notamment chez les jeunes.