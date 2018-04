Le point de vue - Invité - Comment et pourquoi consommer du poisson ? - 25/04/2018

L’invité de Jour Première : Depuis quelques années, la consommation de viande diminue en Belgique. Mais qu’en est-il de la consommation de poisson ? Dans l’inconscient collectif, le poisson serait un aliment plus sain que la viande. Il contient des protéines, des vitamines et du fer mais sa consommation est surtout recommandée pour son apport en acide gras, les fameux oméga 3. Mais les poissons sont aussi contaminés par la pollution, qu’ils soient d’eau douce ou de mer. Comment et pourquoi consommer du poisson ? Réponse avec Yvan Larondelle, bioingénieur et spécialiste en nutrition de l’UCL.