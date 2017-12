Le point de vue

La plupart des Belges vont se rassembler en famille, dans trois jours, pour les fêtes de fin d’année. D’où vient-elle, cette tradition de se rassembler en famille ? Et d’où vient cette tradition du repas ? Pourquoi mange-t-on et boit-on beaucoup à cette occasion ? Pour répondre à ces questions, Baudouin Decharneux, philosophe et historien des religions (ULB).