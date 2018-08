La Croix-Rouge est sur le pont depuis le début de la saison des festivals.

Les équipes de bénévoles et de coordinateurs sont nombreuses. Quel travail la Croix-Rouge réalise-t-elle réellement lors des festivals ? Quelle part dans son travail général et quelle organisation ?

Réponses avec Véronique Guyot, coordinatrice adjointe du Service Secours et Ambulance de la Croix-Rouge.